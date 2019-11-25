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Зеленский о нормандском саммите: дожали

Новости » Политика     25.11.2019 - 18:17
Зеленский о нормандском саммите: дожали
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент рассчитывает, что саммит все-таки пройдет 9 декабря

Саммит "нормандской четверки" в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что все стороны - Украина, Россия, Германия и Франция - согласились на саммит 9 декабря.

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать", - отметил президент.

Он также добавил, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских военных.

"Также на прошлой неделе погиб наш герой, полковник Евгений Коростелев. Мои соболезнования ... каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона пока не планирует проводить в Париже на саммите "нормандской четверки" отдельную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

До этого на прошлой неделе Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных со сроками их возврата и добиться устойчивого перемирия на Донбассе. Также будут подняты вопросы местных выборов.

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