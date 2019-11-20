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Зеленский признался, что любит "бутрики" (видео)

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 11:25
Зеленский признался, что любит "бутрики" (видео)
Зеленский признался в любви к бутербродам (коллаж: РБК-Украина)

Владимир и Елена Зеленские поучаствовали в форуме молодежи в Киеве

Владимир Зеленский вместе с первой леди 20 ноября появились на молодежном всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной" в Киеве. Президент много шутил и даже танцевал, а Елена Зеленская немного смущалась.

Ведущая мероприятия спросила у первой леди, кладет ли она детям в школу, а мужу на работу бутерброды. Зеленская ответила, что ей очень повезло, так как в школе, где учатся Александра и Кирилл, не разрешают брать с собой еду.

"Мне повезло, детям в школе не разрешают есть то, что они приносят с собой. Поэтому я счастливая мама... а Владимира там кормят чем-то таким..." - сказала супруга президента.

Но Зеленский перебил ее ремаркой: "Я бутерброды люблю. Честно, есть их нельзя. Лена запрещает, тренер запрещает", - сказал президент. - "Я не запрещаю, я сама их ем иногда", - ответила Елена.

"Но бутрики - это очень круто", - признался президент.

Елена и Владимир Зеленские на форуме молодежи в Киеве (видео: YouTube/In Time)

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