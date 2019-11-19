ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это не просто так: Зеленский объяснил, почему не сбривает бороду

STYLERПерсоны    19.11.2019 - 14:32
Это не просто так: Зеленский объяснил, почему не сбривает бороду
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский признался, что не бреется из-за предрассудков

Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Чешской республики Андреем Бабишем появился в довольно необычном виде. Всегда гладко выбритый президент пришел на мероприятие в Мариинском дворце с бородой.

Президент извинился перед делегацией Чехии за внешний вид, объяснив это "забобонами", которых часто придерживаются украинцы.

Побриться Владимир Зеленский пообещал, когда в Украину вернутся захваченные РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли.

Это не просто так: Зеленский объяснил, почему не сбривает бороду

Владимир Зеленский не сбривает бороду из-за предрассудков (фото: president.gov.ua)

Отметим, ВМС Украины уже подтвердили возвращение "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу". Их прибытие в Украину ожидается уже 20-21 ноября. Вероятно, уже скоро президент вернет себе прежний презентабельный вид.

"Мы каждый день решаем какие-то вопросы, какие-то шаги, которые приближают нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил президент.

Владимир Зеленский не сбривает бороду из-за предрассудков (видео: YouTube/Zik)

Надеюсь, скоро их не будет: Кошевой рассказал о проблемах в окружении Зеленского Посылали друг друга: Кошевой рассказал о ссорах с Зеленским
Новости Украины Владимир Зеленскийкорабль
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь