Это не просто так: Зеленский объяснил, почему не сбривает бороду

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский признался, что не бреется из-за предрассудков

Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Чешской республики Андреем Бабишем появился в довольно необычном виде. Всегда гладко выбритый президент пришел на мероприятие в Мариинском дворце с бородой.

Президент извинился перед делегацией Чехии за внешний вид, объяснив это "забобонами", которых часто придерживаются украинцы.

Побриться Владимир Зеленский пообещал, когда в Украину вернутся захваченные РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли.

Владимир Зеленский не сбривает бороду из-за предрассудков (фото: president.gov.ua)

Отметим, ВМС Украины уже подтвердили возвращение "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу". Их прибытие в Украину ожидается уже 20-21 ноября. Вероятно, уже скоро президент вернет себе прежний презентабельный вид.

"Мы каждый день решаем какие-то вопросы, какие-то шаги, которые приближают нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил президент.

Владимир Зеленский не сбривает бороду из-за предрассудков (видео: YouTube/Zik)