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Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского

STYLERПерсоны    14.11.2019 - 20:28
Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского
Елена и Владимир Зеленские (фото: РБК-Украина)

Елена и Владимир Зеленский крайне редко показывают лицо сына Кирилла

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей - пятнадцатилетнюю Александру и шестилетнего Кирилла. И если Саша довольно публичная личность, девочка принимала участие в "Рассмеши комика" и снималась с папой в ромкоме "8 новых свиданий", то сына Кирилла супруги скрывают от посторонних глаз. Тем не менее в сети можно найти редкие и уникальные фото и видео с сыном президента.

Кирилл Зеленский появился на свет 21 января 2013 года. Супруги никогда официально открыто не показывали лицо мальчика. 1 июня 2019 года на странице Елены Зеленской появились семейные снимки, но на них Кирилл с аквагримом на лице.

Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского

Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А в июле Кирилл вместе с родителями побывал на съемках "Лиги смеха" в Одессе. Вездесущим папарацци удалось сделать несколько не очень четких фото и видео президента вместе с сыном.

Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского

Президент Зеленский с сыном Кириллом в Одессе (фото: instagram.com/zefamily)

Президент Зеленский с сыном Кириллом в Одессе (фото: instagram.com/zecoffee)

Когда 1 сентября 2019 года мальчик пошел в первый класс элитной Новопечерской школы, Елена и Владимир категорически запретили снимать сына. Первая леди даже закрывала рукой камеры, а президент попросил журналистов не снимать. Такая ситуация спровоцировала довольно громкий скандал.

Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского

Кирилл Зеленский 1 сентября (фото: instagram.com/zefamily)

Тем не менее на просторах соцсетей можно время от времени найти фото и видео с Кириллом Зеленским, на которых четко видны черты лица мальчика. Большинство пользователей считают, что светловолосый мальчик больше похож на маму.

Мамина копия: появились уникальные фото и видео с сыном Зеленского

Кирилл Зеленский (фото: instagram.com/zefamily)

Кирилл Зеленский (видео: instagram.com/zefamily)

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