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Зеленский станцевал перед школьниками (видео)

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 11:02
Зеленский станцевал перед школьниками (видео)
Елена и Владимир Зеленские появились на форуме украинских школьников (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский много шутил на форуме молодежи

Владимир и Елена Зеленские приняли участие во всеукраинском форуме, посвященном молодежи, "Украина растет вместе со мной". Появление президента и первой леди перед школьниками вызвало настоящий фуррор.

Мероприятие проходит с 20 по 21 ноября в Киеве.

Президент поприветствовал участников, сказав что видит перед собой будущее Украины. Зеленский много шутил, а услышав музыку, сказал "О, будем танцевать".

Юные ведущие предложили разрядить обстановку короткой физразминкой с танцем. Участники форума станцевали вместе с президентом "футбольный танец".

Первая леди несколько смущалась, но у президента получилось выдержать "проверку школьников". После чего Елену и Владимира Зеленских пригласили умоститься на мягкие пуфики и продолжить участие в мероприятии.

Елена и Владимир Зеленские на форуме молодежи в Киеве (видео: YouTube/In Time)

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