Зеленський зізнався, що любить "бутрики" (відео)

Зеленський зізнався в любові до бутербродів (колаж: РБК-Україна)

Володимир і Олена Зеленские взяли участь у форумі молоді в Києві

Володимир Зеленський разом з першою леді 20 листопада з'явилися на всеукраїнському молодіжному форумі "Україна зростає разом зі мною" в Києві. Президент багато жартував і навіть танцював, а Олена Зеленська трохи ніяковіла.

Ведуча заходу запитала у першої леді, чи кладе вона дітям в школу, а чоловікові на роботу бутерброди. Зеленська відповіла, що їй дуже пощастило, бо в школі, де вчаться Олександра і Кирило, не дозволяють брати з собою їжу.

"Мені пощастило, дітям у школі не дозволяють їсти те, що вони приносять з собою. Тому я щаслива мама... а Володимира там годують чимось таким..." - сказала дружина президента.

Але Зеленський перебив її ремаркою: "Я бутерброди люблю. Чесно, їсти їх не можна. Лєна забороняє, тренер забороняє", - сказав президент. - "Я не забороняю, я сама їх їм іноді", - відповіла Олена.

"Але бутрики - це дуже круто", - зізнався президент.

Олена і Володимир Зеленські на форумі молоді в Києві (відео: YouTube/In Time)