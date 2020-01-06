Зеленський побажав українцям веселого Різдва та "підірвав" мережу: не будьте в Омані

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Зеленський в Омані привітав українців із Різдвом Христовим

Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим і побажав веселого свята і смачної куті. Нинішній Святвечір президент зустрічає в Омані, куди відправився із сім'єю, провів зустріч на вищому рівні та обговорив інвестиційні питання, але при цьому викликавши в мережі масу неоднозначної реакції.

Треба сказати, що через цей вояж вітальне звернення глави держави до громадян, опубліковане на сторінці в Facebook, також викликало в коментарях численні суперечки та полеміку, і думки в українців різняться кардинально.

Зеленський у різдвяному пості згадав український "Щедрик", мелодія якого завдяки композиторському таланту Миколи Леонтовича облетіла весь світ (в країнах Заходу твір відомий під назвою Carol of the Bells), отрималапонад 150 варіацій і стала одним з головних атрибутів великого християнського свята.

"Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю", - написав президент.

Також глава держави побажав, щоб весь рік був щедрим на здійснені надії та дива, і в кожній родині запанували мир та злагода.

"Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!" - привітав Зеленський.

Повідомлення в мережі відразу ж зібрало велику кількість коментарів і викликало жваву дискусію у користувачів інтернету. Під постом звучать як критичні зауваження як щодо самої раптової поїздки в Оман ыз проживанням в дорогому розкішному готелі, так і щодо жахливого стану будинку Леонтовича - практично в руїнах. У той же час інші гаряче вітають Зеленського з Різдвом, просять не звертати увагу на лихослів'я та бажають відмінного відпочинку, право на яке має кожен.

А автор "Щедрика" в Україні забутий, закинений. Будиночок Леонтовича в жахливому стані.

Не будьте в Омані)

Це типу привіт з Оману?

З Різдвом вас! Світла, миру, тепла, добра і любові вам і вашому дому!

Як там в Омані, кутю подають?

Нехай над нашою Україною засяє така гарна українська різдвяна зірка. Щастя всім, миру і кохання!

Будинок композитора найвідомішоъ різдвяноъ мелодії у світі "Carol of the bells - Щедрик" Миколи Леонтовича. Ганьба владі.

Ну круто ж, Леонтович!!! І головне все на ньому піаряться, а будиночок його розвалився (і ремонтувати не хочуть), тому як згадують раз на рік, і так піде!

Що б не казали злі язики, і який би шлях ми не вибрали, завжди будуть незадоволені. Тому що коли дають безкоштовно Ману кашу, деякі критикують, тому що хочуть гречки. Думаю, ми на вірному шляху. Зі святами. І на мою думку - Оман, так Оман. Якщо людина має фінансову можливість. Ще раз, зі святами...

А в Омані теж переспівують?

І вас, Володимире, з Різдвом Христовим!!! І не звертайте увагу на "писак" та їх ферму. Я б на вашому місці вже б на Марс полетів би. Витримки вам.

І тут люди знайшли претензії... якого б змісту не була б запис, одно знайдуться критики. Чомусь раніше будинок Леонтовича нікого не хвилювало. Що до такого стану його довели. Але тим не менше, і вас із Різдвом!

Не вводь нас в Оману)

Раніше не уявляла свята без "Вечірнього кварталу", а зараз без добрих привітань від Зеленського. Взаємно бажаємо вам сил, терпіння і подяки від людей за мир і благополуччя в Україні.

Як там в Омані? Тепло?

Коляд, коляд, коляда. Хто з Оману погляда?

В Омані Різдво відчувається як ніде;

Якесь оманливе привітання...

Зеленський в Омані привітав українців із Різдвом (Скрін коментарів facebook.com/zelenskiy95)