Зеленський побажав українцям веселого Різдва та "підірвав" мережу: не будьте в Омані

Зеленський в Омані привітав українців із Різдвом Христовим
Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим і побажав веселого свята і смачної куті. Нинішній Святвечір президент зустрічає в Омані, куди відправився із сім'єю, провів зустріч на вищому рівні та обговорив інвестиційні питання, але при цьому викликавши в мережі масу неоднозначної реакції.
Треба сказати, що через цей вояж вітальне звернення глави держави до громадян, опубліковане на сторінці в Facebook, також викликало в коментарях численні суперечки та полеміку, і думки в українців різняться кардинально.
Зеленський у різдвяному пості згадав український "Щедрик", мелодія якого завдяки композиторському таланту Миколи Леонтовича облетіла весь світ (в країнах Заходу твір відомий під назвою Carol of the Bells), отрималапонад 150 варіацій і стала одним з головних атрибутів великого християнського свята.
"Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю", - написав президент.
Також глава держави побажав, щоб весь рік був щедрим на здійснені надії та дива, і в кожній родині запанували мир та злагода.
"Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!" - привітав Зеленський.
Повідомлення в мережі відразу ж зібрало велику кількість коментарів і викликало жваву дискусію у користувачів інтернету. Під постом звучать як критичні зауваження як щодо самої раптової поїздки в Оман ыз проживанням в дорогому розкішному готелі, так і щодо жахливого стану будинку Леонтовича - практично в руїнах. У той же час інші гаряче вітають Зеленського з Різдвом, просять не звертати увагу на лихослів'я та бажають відмінного відпочинку, право на яке має кожен.
Зеленський в Омані привітав українців із Різдвом (Скрін коментарів facebook.com/zelenskiy95)