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Зеленский посетил интронизацию императора Японии в неожиданном образе (фото)

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 16:26
Зеленский посетил интронизацию императора Японии в неожиданном образе (фото)
Зеленский в Японии появился в новом образе (фото: РБК-Украина)

Зеленский принял участие в торжественной церемонии восшествия на престол нового японского императора

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской посетил торжественную церемонию интронизации японского императора Нарухито, которая проходила в Императорском дворце в Токио. Об этом сообщает Офис президента.

Для посещения данного мероприятия потребовалось соблюдать строгий торжественный дресс-код White Tie. Для мужчин он предусматривает фрак и бабочку-галстук. При этом фрак должен быть только черного цвета и никакого другого быть не может.

Зеленский посетил интронизацию императора Японии в неожиданном образе (фото)

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Под фрак необходимо надеть обязательно жилет белого цвета и застегивать его нужно на все три пуговицы. Кроме того, должна быть белая рубашка. Обязательными аксессуарами является белая бабочка и белый платочек. Также можно взять карманные часы и белые перчатки.

Зеленский посетил интронизацию императора Японии в неожиданном образе (фото)

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для женщин такой строгий дресс-код подразумевает обязательно длинное платье в пол. Кроме того, на женщине должны быть надеты перчатки, и она должна ходить в закрытых туфлях. Что касается прически, то волосы должны быть уложены. При этом глаза и губы необходимо накрасить.

Стоит отметить, что Владимир и Елена Зеленские дресс-кода придержались. Многие мировые лидеры приехали на интронизацию в национальных костюмах, что допускает формат мероприятия. В интронизации приняли участие 2000 гостей из более чем 170 стран.

Последнее восхождение на трон японского императора проходило 30 лет назад. Зеленский стал первым президентом Украины, который посетил эту церемонию, которая продолжалась более получаса.

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