Зеленський відвідав інтронізацію імператора Японії в несподіваному образі (фото)

Зеленський у Японії з'явився в новому образі (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії сходження на престол нового японського імператора

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською відвідав урочисту церемонію інтронізації японського імператора Нарухіто, яка проходила в Імператорському палаці в Токіо. Про це повідомляє Офіс президента.

Для відвідування даного заходу було потрібно дотримуватися строгий урочистий дрес-код White Tie. Для чоловіків він передбачає фрак і метелик-краватку. При цьому фрак повинен бути тільки чорного кольору і ніякого іншого бути не може.

Володимир і Олена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Під фрак необхідно надіти обов'язково жилет білого кольору і застібати його потрібно на всі три ґудзики. Крім того, повинна бути біла сорочка. Обов'язковими аксесуарами є білий метелик і біла хусточка. Також можна взяти кишеньковий годинник і білі рукавички.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для жінок такий суворий дрес-код передбачає обов'язково довгу сукню в підлогу. Крім того, на жінці повинні бути надіті рукавички, і вона повинна ходити в закритих туфлях. Що стосується зачіски, то волосся повинне бути укладено. При цьому очі і губи необхідно нафарбувати.

Варто зазначити, що Володимир і Олена Зеленські дрес-код виконали. Багато світових лідерів приїхали на інтронізацію в національних костюмах, що допускає формат заходу. В інтронізації взяли участь 2000 гостей з більш ніж 170 країн.

Останнє сходження на трон японського імператора відбувалося 30 років тому. Зеленський став першим президентом України, який відвідав цю церемонію, яка тривала понад півгодини.