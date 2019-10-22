ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відвідав інтронізацію імператора Японії в несподіваному образі (фото)

STYLERЖиття    22.10.2019 - 16:26
Зеленський відвідав інтронізацію імператора Японії в несподіваному образі (фото)
Зеленський у Японії з'явився в новому образі (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії сходження на престол нового японського імператора

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською відвідав урочисту церемонію інтронізації японського імператора Нарухіто, яка проходила в Імператорському палаці в Токіо. Про це повідомляє Офіс президента.

Для відвідування даного заходу було потрібно дотримуватися строгий урочистий дрес-код White Tie. Для чоловіків він передбачає фрак і метелик-краватку. При цьому фрак повинен бути тільки чорного кольору і ніякого іншого бути не може.

Зеленський відвідав інтронізацію імператора Японії в несподіваному образі (фото)

Володимир і Олена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Під фрак необхідно надіти обов'язково жилет білого кольору і застібати його потрібно на всі три ґудзики. Крім того, повинна бути біла сорочка. Обов'язковими аксесуарами є білий метелик і біла хусточка. Також можна взяти кишеньковий годинник і білі рукавички.

Зеленський відвідав інтронізацію імператора Японії в несподіваному образі (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для жінок такий суворий дрес-код передбачає обов'язково довгу сукню в підлогу. Крім того, на жінці повинні бути надіті рукавички, і вона повинна ходити в закритих туфлях. Що стосується зачіски, то волосся повинне бути укладено. При цьому очі і губи необхідно нафарбувати.

Варто зазначити, що Володимир і Олена Зеленські дрес-код виконали. Багато світових лідерів приїхали на інтронізацію в національних костюмах, що допускає формат заходу. В інтронізації взяли участь 2000 гостей з більш ніж 170 країн.

Останнє сходження на трон японського імператора відбувалося 30 років тому. Зеленський став першим президентом України, який відвідав цю церемонію, яка тривала понад півгодини.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Мама, тато, а що таке х..? Зеленський зробив відверте зізнання
Новини України Володимир ЗеленськийЕлена Зеленская
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся