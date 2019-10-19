ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский завел себе нового "шептуна на ухо" (фото)

STYLERПерсоны    19.10.2019 - 11:21
Зеленский завел себе нового "шептуна на ухо" (фото)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан явил миру нового "шептуна" Владимира Зеленского

Андрей Богдан решил потроллить украинцев снимком, на котором глава Офиса президента показал, что он не единственный "шептун на ухо", который "работает" на Зеленского.

Сцены, в которых Андрей Богдан что-то нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому, уже давно стали притчей во языцах. Но, как оказалось, в подобном был замечен актер Станислав Боклан, судья "Лиги смеха", премьер-министр из сериала "Слуга народа".

На снимке народный артист, недавно взявший официальное интервью у президента, что-то активно нашептывает Владимиру Зеленскому.

"Перестаньте гнать на Богдана))) Богдан невиноувен", - подписал снимок глава Офиса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Зеленский завел себе нового &quot;шептуна на ухо&quot; (фото)

Станислав Боклан и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/Андрей Богдан)

Пользователи сети не особо заценили тонкий троллинг Андрея Богдана. В сети много иронических комментариев.

  • И когда смеяться? Еще скажи умник.
  • Хвантазирка.
  • Пригласите Шария к себе.
  • Разговор о себе в третьем лице характерен для детской речи и продолжается обычно до кризиса трех лет, когда ребёнок начинает осознавать себя как личность.

Зеленский завел себе нового &quot;шептуна на ухо&quot; (фото)

К слову, не так давно Андрей Богдан признался, что именно шепчет на ухо Владимиру Зеленскому.

Площадка для вечеринок и Тесла: в каких домах живут Андрей Богдан и Дмитрий Разумков Богдан признался, что некоторые "слуги народа" психически больные
Новости Украины Андрей Богдан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь