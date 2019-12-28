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Зеленский и Порошенко поздравят украинцев с Новым годом: кого и где слушать

STYLERПерсоны    28.12.2019 - 12:32
Зеленский и Порошенко поздравят украинцев с Новым годом: кого и где слушать
Зеленский и Порошенко поздравление (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский и Петр Порошенко записали новогодние поздравления

Президент Украины Владимир Зеленский, а также его предшественник Петр Порошенко поздравят украинцев с Новым Годом 2020. Увидеть их можно будет по телевизору 31 декабря в 23:55.

Поздравление с Новым годом действующего президента Украины Владимира Зеленского выйдет на телеканале "1+1" в 23:55. Об этом говорится в телепрограмме канала на официальном сайте. К показу новогоднего поздравления президента традиционно присоединятся и другие центральные каналы.

Также в СМИ появилась информация о том, что пятый президент Петр Порошенко собирается в это же время поздравлять украинцев с Новым годом на телеканале "Прямой". Однако, на сайте указана телепрограмма до 23:00 31-го декабря.

Владимир Зеленский, по данным "Страны", отметит новый год в государственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области. Интересно, что там же отмечал зимние праздники Петр Порошенко с семьей в прошлом году. Кроме президента и супруги, в "Синегору" приедет глава АП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами. Пока под вопросом - приедет ли туда премьер Алексей Гончарук.

Напомним, что в 2018 году за минуту до Нового года Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и заявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

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