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Порошенко обратился к украинцам: мы рождены, чтобы быть свободными

Новости » Политика     21.11.2019 - 12:59
Порошенко обратился к украинцам: мы рождены, чтобы быть свободными
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Ппятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Соответствующее видеообращение Порошенко опубликовал на своем Facebook.

"Свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", - заявил Порошенко.

Кроме того, по его мнению, свобода – это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру, а достоинство – это перспектива стать полноправным членом Европейского союза и НАТО.

"Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными. Поздравляю вас с Днем достоинства и свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!", - заявил политик.

С Днем Достоинства и Свободы!

Свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации. Свобода – это возможность свободно путешествовать Европой и всем миром. Достоинство – это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще – это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными. Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 20 ноября 2019 г.

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