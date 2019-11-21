Порошенко обратился к украинцам: мы рождены, чтобы быть свободными

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Ппятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Соответствующее видеообращение Порошенко опубликовал на своем Facebook.

"Свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", - заявил Порошенко.

Кроме того, по его мнению, свобода – это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру, а достоинство – это перспектива стать полноправным членом Европейского союза и НАТО.

"Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными. Поздравляю вас с Днем достоинства и свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!", - заявил политик.