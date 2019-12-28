Зеленський і Порошенко привітають українців з Новим роком: кого і де слухати

Зеленський і Порошенко привітання (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Петро Порошенко записали новорічні привітання

Президент України Володимир Зеленський, а також його попередник Петро Порошенко привітають українців з Новим Роком 2020. Побачити їх можна буде по телевізору 31 грудня в 23:55.

Привітання з Новим роком чинного президента України Володимира Зеленського вийде на телеканалі "1+1" о 23:55. Про це йдеться в телепрограмі каналу на офіційному сайті. До показу новорічного привітання президента традиційно долучаться й інші центральні канали.

Також в ЗМІ з'явилася інформація про те, що п'ятий президент Петро Порошенко збирається в цей же час вітати українців з Новим роком на телеканалі "Прямий". Проте, на сайті вказана телепрограма до 23:00 31-го грудня.

Володимир Зеленський, за даними "Країни", відзначить новий рік у державній резиденції "Синьогора", яка розташована біля села Гута Івано-Франківської області. Цікаво, що там же відзначав зимові свята Петро Порошенко з родиною в минулому році. Крім президента і дружини, у "Синьогору" приїде голова АП Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною. Також запрошені всі заступники голови ВП зі своїми дружинами. Поки під питанням - чи приїде туди прем'єр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, що в 2018 році за хвилину до Нового року Володимир Зеленський привітав українців зі святом і заявив про свій намір балотуватися в президенти.