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Зеленский: решение о роспуске Рады было правильным

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 20:03
Зеленский: решение о роспуске Рады было правильным
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский обратился к депутатам Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о роспуске Верховной рады было правильным. Об этом он заявил во время выступления на украинских телеканалах.

Зеленский подытожил работу депутатов Рады за время своего президентства.

"Президент должен быть объективным. Поэтому, когда есть за что - нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной раде огромное спасибо... Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров и старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил нардепов, за то, что они своей "плодотворной работой доказывают, что решение о роспуске Верховной рады было правильным".

 
Звернення Президента України Володимира Зеленського

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Опубліковано Адміністрація Президента України Пʼятниця, 7 червня 2019 р.

РБК-Украина писало, что во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом глава государства также назначил досрочные выборы на 21 июля.

В ходе внеочередного заседания ВР глава парламента Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

КСУ рассмотрит указ президента Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года. В частности, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 ЗУ "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

При этом в команде Зеленского не исключают, что Конституционный суд может признать указ о роспуске парламента неконституционным. 

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