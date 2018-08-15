Еще восемь граждан РФ просят Путина обменять их на украинских политзаключенных

Восемь россиян написали сегодня заявления с просьбой поспособствовать возвращению в РФ путем обмена на украинских политзаключенных

Еще восемь граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали сегодня заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой поспособствовать возвращению на родину путем обмена на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония 40), Владислав Гречин (Одесская учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирская учреждение исполнения наказаний №8).

Напомним, ранее украинский омбудсмен встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО. Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного.