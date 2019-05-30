Зеленский встретился с родными украинских пленных

Фото: Владимир Зеленский и родственники пленных (president.gov.ua)

Участники встречи отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в России и находятся в плену боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом говорится на сайте президента.

Участники встречи отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Зеленский к участникам встречи.

В частности, Зеленский добавил, что последние несколько дней проводил встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию о политзаключенных, которая может помочь их освободить.

РБК-Украина писало, что ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100.