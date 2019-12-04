Кабмин утвердил новые тарифы на доставку пенсий

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

"Укрпошта" будет получать 2,3% от суммы за доставку пенсий в селах

Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Согласно принятому документу, тариф составит - 1,15% суммы в городах, и 2,3% от суммы в селах и поселках городского типа.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Фото: постановление о тарифах на доставку пенсий

Напомним, в июле 2019 года генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский написал открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и членам правительства о тарифах на доставку пенсий.

В письме Смелянский предупреждал премьера, Министерство социальной политики, и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии "по текущему убыточному тарифу".

В 2018 году генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский неоднократно заявлял, что государственная компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года.

В результате в государственном бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО "Укрпочта" на доставку пенсий.