Зеленский отреагировал на скандал с Третьяковой и назвал ее торпедой (видео)

Галина Третьякова передала реакцию президента Владимира Зеленского на ее скандальное высказывание о "некачественных детях", которое вызвало возмущение общественности. Нардеп от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметила, что по этому поводу уже общалась с ОПУ, коллегами по фракции и главами комитетов.

Политик призналась, что глава государства заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг партии. Об этом Третьякова рассказала в эфире "Апостроф TV".

Народный депутат заверила, что многие во фракции ее поддержали. Также Третьякова добавила, что мажоритарщикам теперь приходится комментировать ее недавние неоднозначные фразы с критикой украинцев, которые рожают детей ради получения пособия.

Разговор между ней и Зеленским состоялся по поводу обсуждения законопроектов, которые ее комитет готовит для рассмотрения в парламент на следующей неделе.

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов - 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого (скандала)", - рассказала Третьякова.

Нардеп также озвучила свое понимание реакции Зеленского.

"Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", - передала глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики.

Видео: Третьякова передала реакцию Зеленского на скандал из-за фразы о "детях низкого качества"

Ранее мы писали о том, что Третьякова пожаловалась на буллинг после скандальной фразы и заявила, что всегда была кормилицей.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" начали защищать Третьякову и назвали ее профессионалом.