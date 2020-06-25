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Она профессионал: в "Слуге народа" отреагировали на скандал с Третьяковой

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 20:42
Она профессионал: в "Слуге народа" отреагировали на скандал с Третьяковой
Галина Третьякова (Фото: РБК-Украина)

В фракции "Слуга народа" решили не наказывать Галину Третьякову за ее высказывания о детях

В партии слуга "Слуга народа" отреагировали на скандал с председателем Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Она оскандалилась вчера заявлением о "некачественных детях" и вызвала возмущение общественности.

Как заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Третьякова находится на своем месте и лишать ее полномочий причин нет. Об этом пишет "Укринформ".

Она объяснила, что парламент не планирует лишать полномочий или депутатского мандата Третьякову после ее высказывания о малообеспеченных семьях.

"Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Но мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета", - заявила Кравчук.

Она добавила, что Третьякова провела очень много правильных и своевременных законопроектов. И именно ее комитет сыграл очень активную роль в разработке "антикоронавирусных" законов.

Евгения Кравчук признала, что Третьякова высказалась во время вебинара некорректно, но объяснила это тем, что председатель комитета ВР говорила со своим студентами, а не избирателями.

"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом, и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика", - рассказала нардеп.

Она призналась, что во фракционном чате было бурное обсуждение этой темы, но абсолютное большинство "признали, что Третьякова профессионал".

Напомним, ранее мы писали о том, что "Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях и ее потребовали отстранить от должности.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины скандалГалина ТретьяковаСлуга народа
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