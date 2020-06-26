Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою (відео)

Галина Третьякова передала реакцію президента Володимира Зеленського на її скандальне висловлювання про "неякісних дітей", яке викликало обурення громадськості. Нардеп від партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів зазначила, що з цього приводу вже спілкувалася з ОПУ, колегами по фракції та головами комітетів.

Політик зізналася, що глава держави заявив про негативний вплив її слів на рейтинг партії. Про це Третьякова розповіла в ефірі "Апостроф TV".

Народний депутат запевнила, що багато хто у фракції її підтримали. Також Третьякова додала, що мажоритарникам тепер доводиться коментувати її недавні неоднозначні фрази з критикою українців, які народжують дітей заради отримання допомоги.

Розмова між нею та Зеленським відбувся з приводу обговорення законопроектів, які її комітет готує для розгляду в парламент на наступному тижні.

"У нас була зустріч щодо формування та обговорення законопроектів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроектів - 2275, який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення та поклали початок тиражуванню цього (скандалу)", - розповіла Третьякова.

Нардеп також озвучила своє розуміння реакції Зеленського.

"Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори", - передала голова комітету ВРУ з питань соцполітики.

Відео: Третьякова передала реакцію Зеленського на скандал через фразу про "дітей низької якості"

Раніше ми писали про те, що Третьякова поскаржилася на булінг після скандальної фрази та заявила, що завжди була годувальницею.

Також повідомлялося, що у "Слуги народу" почали захищати Третьякову і назвали її професіоналом.