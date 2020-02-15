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Зеленский оконфузился на Мюнхенской конференции

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 14:22
Зеленский оконфузился на Мюнхенской конференции
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию перед выступлением

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая началась 14 февраля. Во время одной из встреч на второй день конференции глава государства должен был выступить перед участниками, но попал в неловкое положение.

Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за отсутствия микрофона. Организаторы конференции просто забыли его поставить для украинского президента.

"Я могу получить микрофон? Я не могу без него", - обратился Зеленский к организаторам, не обнаружив микрофона на трибуне.

В итоге один из представителей конференции передал Зеленскому свой.

Отметим, президент Украины начал встречи на полях Мюнхенской конференции с переговоров с директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили судебную реформу и ряд украинских законопроектов, в том числе тот, который запрещает возвращать банки прежним владельцам.

Напомним, что с 14 по 16 февраля в Германии проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие более 500 делегатов со всего мира. Ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, 40 министров обороны, 60 министров иностранных дел.

В списке участников: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И и др. Делегацию от США возглавит госсекретарь Майк Помпео.

Ранее Столтенберг заявил, что встретится в Мюнхене с Зеленским.

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