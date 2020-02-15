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Макрон о санкциях против России: ничего положительного для Европы

Новости » Политика     15.02.2020 - 12:28
Макрон о санкциях против России: ничего положительного для Европы
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон призвал не игнорировать Москву

Санкции против Российской Федерации не принесли ничего положительного ни Москве, ни Европейскому союзу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также французский президент отметил, что Россию нельзя блокировать или игнорировать.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Альянс продолжит поддерживать санкции против России и ужесточать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских оборонных предприятий, которые занимаются распространением оружия массового поражения. В американский санкционного списка попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Отметим, что в России назвали введение санкций США против трех российских оборонных предприятий "очередным всплеском русофобии". В Москве подчеркнули, что для введения ограничительных мер нужны веские основания, которых им якобы не предоставили.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на случай, если Россия все же попытается достроить газопровод.

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Новости Украины Эммануэль МакронСанкции против России
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