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Зеленский о первом звонке Путину: многие были против

Новости » Политика     15.02.2020 - 13:41
Зеленский о первом звонке Путину: многие были против
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (РБК-Украина)

Зеленский рассказал, как прошел первый разговор с Путиным

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о ситуации вокруг первого звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы модератора дискуссии.

По его словам, он хотел начать диалог с какого-то шага и результата, потому что "устал от безрезультатных дипломатических встреч".

"Мы начали этот телефонный разговор, хотя многие были против, как вне Украины, так и внутри… С первым нашим разговором достигли договоренностей и был результат. Мы вернули моряков, политических заключенных, потом вернули корабли - это было начало разблокирования диалога. Нам помогали западные партнеры, но должен был быть устойчивый диалог", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в Кремле рассказали детали вчерашнего разговора Путина и Зеленского. В частности, российский президент Путин прямо поставил вопрос, "намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности".

В то же время на Банковой сообщали, что Зеленский и Путин обсудили подготовку следующего нормандского саммита, а также договорились активизировать работу Контактной группы.

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