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Столтенберг заявил, что встретится в Мюнхене с Зеленским

Новости » Политика     15.02.2020 - 00:35
Столтенберг заявил, что встретится в Мюнхене с Зеленским
Фото: Столтенберг и Зеленский (РБК-Украина)

Встреча состоится на полях конференции по вопросам безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NATO News.

Во время общения с журналистами в Мюнхене 14 февраля, Столтенберг анонсировал встречи со многими политическими деятелями, среди которых и Зеленский.

"В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими", - сказал генсек.

Ранее сообщалось, что вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Сообщалось, что в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мюнхене во время конференции по безопасности, представители "нормандской четверки" планируют подготовить базу для будущей нормандской встрече.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
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