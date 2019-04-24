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Зеленский напугал Кремль: стало известно о страхе Путина перед Украиной

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 13:45
Зеленский напугал Кремль: стало известно о страхе Путина перед Украиной
Коллаж РБК-Украина

Избрание Зеленского является достаточно тяжелой историей для России

Владимир Зеленский, который победил на президентских выборах, пугает Кремль. Об этом сообщила российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует Obozrevatel.

По словам Курносовой, президент России Владимир Путин еще не знает, как выстраивать отношения с украинским коллегой и утверждает, что ранее диалог с Украиной мог состояться при президентстве Петра Порошенко.

Она сказала: "Представителем Украины в минской переговорной группе был Виктор Медведчук, у которого самые что ни на есть тесные отношения с Владимиром Путиным. Поэтому сказать, что у Петра Порошенко не было отношений с Россией - это странно".

Зеленский напугал Кремль: стало известно о страхе Путина перед УкраинойВладимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Кроме того, российская оппозиционерка отметила, что избрание нового президента Украины является достаточно тяжелой историей для России, утверждая, что Зеленский - кот в мешке.

"Непонятно, каким образом все будет происходить. Кремль в большей степени устраивал старый президент, потому что понятно было, каким образом действовать. А вот как раз про Владимира Зеленского Порошенко говорил на дебатах, что это - кот в мешке. Это и для Кремля абсолютный кот в мешке. Именно это Кремль пугает", - подытожила она.

Напомним, что Зеленского засекли в парке за полезным занятием. Так, 23 апреля, через день после голосования, Зеленский бегал в парке неподалеку от Верховной Рады и занимался зарядкой вместе с тренером.

Ранее известный прокремлевский блогер, проживающий в оккупированном Крыму, рассказал, как результаты выборов повлияли на настроение крымчан.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета.

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