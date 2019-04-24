ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленского засекли в парке за полезным занятием (фото)

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 11:05
Зеленского засекли в парке за полезным занятием (фото)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский регулярно занимается спортом для поддержания формы и снятия стресса

Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах, засекли в парке за полезным занятием. Так, 23 апреля, через день после голосования, Зеленский бегал в парке неподалеку от Верховной Рады и занимался зарядкой вместе с тренером. Об этом сообщает "Страна".

К слову, Владимир Зеленский часто публикует на своих соцстраницах, какими видами спорта он увлекается, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

 

Зеленский сделал зарядку в парке и попал на фото (strana.ua)

Зеленский любит время от времени поплавать в бассейне, чтобы снять стресс после напряженного рабочего дня.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Также он занимается на брусьях во время пробежек в парке.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский увлекается сквошем (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. - Ред.)

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Ну и наконец, Зеленский часто снимает стресс в время занятий в спортзале.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, известный прокремлевский блогер, проживающий в оккупированном Крыму, рассказал, как результаты выборов повлияли на настроение крымчан.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета.

Напомним, ранее Владимир Зеленскький получил поздравления и советы от экс-президента Виктора Януковича. В штабе Зеленского сразу же ответили Януковичу.

На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото) Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Владимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь