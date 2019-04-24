Зеленского засекли в парке за полезным занятием (фото)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский регулярно занимается спортом для поддержания формы и снятия стресса

Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах, засекли в парке за полезным занятием. Так, 23 апреля, через день после голосования, Зеленский бегал в парке неподалеку от Верховной Рады и занимался зарядкой вместе с тренером. Об этом сообщает "Страна".

К слову, Владимир Зеленский часто публикует на своих соцстраницах, какими видами спорта он увлекается, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

Зеленский сделал зарядку в парке и попал на фото (strana.ua)

Зеленский любит время от времени поплавать в бассейне, чтобы снять стресс после напряженного рабочего дня.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Также он занимается на брусьях во время пробежек в парке.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский увлекается сквошем (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. - Ред.)

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Ну и наконец, Зеленский часто снимает стресс в время занятий в спортзале.

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, известный прокремлевский блогер, проживающий в оккупированном Крыму, рассказал, как результаты выборов повлияли на настроение крымчан.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета.

Напомним, ранее Владимир Зеленскький получил поздравления и советы от экс-президента Виктора Януковича. В штабе Зеленского сразу же ответили Януковичу.