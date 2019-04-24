Зеленський налякав Кремль: стало відомо про страх Путіна перед Україною

Колаж РБК-Україна

Обрання Зеленського є досить важкою історією для Росії

Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах, лякає Кремль. Про це повідомила російська опозиціонерка Ольга Курносова, інформує Obozrevatel.

За словами Курносової, президент Росії Володимир Путін ще не знає, як вибудовувати відносини з українським колегою і стверджує, що раніше діалог з Україною міг відбуватися при президентстві Петра Порошенка.

Вона сказала: "Представником України в мінській переговорній групі був Віктор Медведчук, у якого є тісні стосунки з Володимиром Путіним. Тому сказати, що у Петра Порошенка не було стосунків з Росією - це дивно".

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Крім того, російська опозиціонерка зазначила, що обрання нового президента України є досить важкою історією для Росії, стверджуючи, що Зеленський - кіт у мішку.

"Незрозуміло, яким чином все буде відбуватися. Кремль більшою мірою влаштовував старий президент, тому що зрозуміло, яким чином діяти. А от як про Володимира Зеленського Порошенко говорив на дебатах, це - кіт у мішку. Це і для Кремля абсолютний кіт у мішку. Саме це Кремль й лякає", - підсумувала вона.

Нагадаємо, що Зеленського засікли в парку за корисним заняттям. Так, 23 квітня, через день після голосування, Зеленський бігав у парку неподалік від Верховної Ради та займався зарядкою разом з тренером.

Раніше відомий прокремлівський блогер, що проживає в окупованому Криму, розповів, як результати виборів вплинули на настрій кримчан.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський отримав привітання та напуття від почесного патріарха Філарета.