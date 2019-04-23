Мудрые слова духовного отца: сеть поражена обращением Филарета к Зеленскому

Зеленского с победой поздравил Филарет (коллаж РБК-Украина)

Зелнський получил напутствие от почетного патриарха Филарета

Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета. Пользователи сети отреагировали на приветствие, назвав слова Филарета мудрыми и добрыми.

В своем обращении, опубликованном в Facebook, патриарх подчеркнул то, что теперь Владимир Зеленский ответственный за судьбу каждого украинца. Также Филарет надеется, что новоизбранный президент продолжит евроатлантический курс Украины, начатый Петром Порошенко, и за который украинцы погибли на Майдане и до сих пор гибнут на Востоке.

Также Филарет отметил, что граждане избрали Зеленского ради того, чтобы он поборол коррупцию. Патриарх пожелал ему успехов и вдохновения в этой нелегкой борьбе.

"Хочу отметить, что украинцы очень миролюбивая нация, что засвидетельствовано уникальным в мировой истории фактом - добровольного отказа от ядерного оружия. Но нам мир в неволе не нужен. Господь создал человека свободным. И мы должны дорожить свободой", - написал Филарет.

Зеленского с победой поздравил Филарет (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Пользователи сети присоединились к мудрых и вдохновенных словам патриарха Филарета в своих комментариях.

"Дай Бог долгих и благих лет Филарету! Вот мудрый человек!"

Мудрые слова духовного отца украинской нации. Дай Вам Бог здоровья и многая лета!"

"Филарет - чрезвычайно умный и мудрый человек .Так хочется, чтобы В. А. Зеленский прислушивался к его словам";

"Наш Патриарх знает, какой ценой нам все дается! Пожелания новому Президенту очень полезны, если бы он только прислушивался и выполнял!"

"Большой человек! Спасибо Вам за борьбу за независимость нашей страны и церкви. Дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни!"

Напомним, ранее Владимир Зеленскький получил поздравления и советы от экс-президента Виктора Януковича. В штабе Зеленского сразу же ответили на приветствие.

Также с победой на президентских выборах Владимира Зеленского поздравили в РПЦ.