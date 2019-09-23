Зеленский эмоционально обратился к украинцам с важным заявлением

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский попросил каждого украинца помочь в развитии нового современного государства

Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам с просьбой помочь преодолеть коррупцию. Президент, который неоднократно призывал к различным челенджам или флешмобам, назвал нынешнюю инициативу самой масштабной.

Президент утверждает, что участие во флешмобе сможет принять каждый гражданин Украины, даже не имея доступа к соцсетям.

"Для этого не нужно записывать никаких видео, ставить никаких хэштэгов. Нужно только одно - жить по закону", - говорит Зеленский.

Президент утверждает, что власть не сможет победить коррупцию, если украинцы будут закрывать на нее глаза, или же станут соучастниками.

Владимир Зеленский предложил каждому украинцу, которому предлагают взятку, требуют откат, или же другую коррупционную схему, не молчать. Президент дал телефон горячей линии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), по которым можно позвонить и сообщить о случаях коррупции.

0-800-503-200 - горячая линия НАБУ (бесплатно).

Владимир Зеленский призывал украинцев не молчать (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

На обращения граждан, по словам Зеленского, будут реагировать соответствующие правоохранительные органы.

Владимир Зеленский заявил, что начнет с себя, подписав новый закон об импичменте президента Украины.

Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают «откат»? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ– 0 800 503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня! Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 23 сентября 2019 г.

Владимир Зеленский призывал украинцев не молчать (скрин: facebook.com/zelenskiy95

Ранее мы писали о том, что соратники Зеленского опубликовали уникальные фото, на которых показали, как вывозили пленников Кремля из Москвы.