Зеленський емоційно звернувся до українців з важливою заявою

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський попросив кожного українця допомогти в розбудові нової сучасної держави

Володимир Зеленський емоційно звернувся до українців з проханням допомогти подолати корупцію. Президент, який неодноразово закликав до різних челенджів чи флешмобів, назвав нинішню ініціативу наймасштабнішою.

Президент стверджує, що участь у флешмобі зможе взяти кожен громадянин України, навіть не маючи доступу до соцмереж.

"Для цього не потрібно записувати ніяких відео, ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне - жити за законом", - каже Зеленський.

Президент стверджує, що влада не зможе перемогти корупцію, якщо українці заплющуватимуть на неї очі, або ж ставатимуть співучасниками.

Володимир Зеленський запропонував кожному українцеві, якому пропонують хабар, вимагають відкат, або ж іншу корупційну схему, не мовчати. Президент надав телефон гарячої лінії Національного антикорупційного бюро (НАБУ), за яким можно зателефонувати і повідомити про випадки корупції.

0-800-503-200 - гаряча лінія НАБУ (безкоштовно).

Володимир Зеленський емоційно закликав українців не мовчати (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

На звернення громадян, за словами Зеленського, будуть реагувати відповідні правоохоронні органи.

Володимир Зеленський заявив, що почне з себе, підписавши новоприйнятий закон про імпічмент президента України.

Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ – 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Володимир Зеленський емоційно закликав українців не мовчати (скрін: facebook.com/zelenskiy95

Раніше ми писали про те, що соратники Зеленського опублікували унікальні фото, на яких показали, як вивозили бранців Кремля з Москви.