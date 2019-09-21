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Зеленский принял решение по "евробляхерам": все подробности

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 17:03
Зеленский принял решение по "евробляхерам": все подробности
Зеленский отсрочил введение более жестких норм для старых авто (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты за то, чтобы отсрочить введение евро-6 для новых автомобилей

Нардепы приняли решение отсрочить введение в Украине экологических стандартов евро-6 при производстве или импорте автомобилей. При этом завозить в Украину подержанные машины по-прежнему будут по нормам начиная с евро-2. Об этом говорится в законопроекте № 2078-1.

Документ подали пять депутатов от партии "Слуга народа" и один из "Батькивщины".

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года завозить новые автомобили должны были не ниже стандарта евро-6. Если же данный законопроект примут, то еще пять лет в Украину можно будет ввозить машины с евро-5.

Зеленский принял решение по &quot;евробляхерам&quot;: все подробности

Зеленский отсрочил введение более жестких норм для старых авто (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом депутаты не захотели ограничивать экологическими нормами поддержанные автомобили. Поэтому, как и сейчас, их можно будет ввозить по нормам не ниже чем евро-2.

Но нардепы все-таки хотят, чтобы для таких авто было обязательным проведение технического осмотра при первой постановке транспортного средства на учет.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке штрафов для автомобилей на иностранной регистрации. Данный законопроект увеличивает срок с 270 до 360 дней, в течение которого владельцы "евроблях" должны растаможить авто без применения штрафных санкций.

Стоит отметить, что данный законопроект внес сам президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он обозначил его, как неотложный.

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Новости Украины Владимир Зеленскийевробляхи
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