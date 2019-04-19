Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев

На дебатах на "Олимпийском" Зеленский и Порошенко сделали много заявлений
Дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" успешно завершились. Во время главной предвыборной баталии Владимир Зеленский заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственным ресурсам Украины.
Также Зеленский сказал, что Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.
Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин видео)
Пользователи сети бурно отреагировали на подобное высказывание кандидата в президенты Украины. Они оставили множество комментариев.
Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин: facebook.com)
Ранее мы писали, что украинцы отреагировали на дебаты на НСК "Олимпийский", назвав битву между кандидатами в президенты событием года.
Также в сети отозвались на окончание дебатов, которые завершились тем, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени перед стадионом, а Петр Порошенко поцеловал государственный флаг.
К слову, Евгений Кошевой вышел на сцену "Олимпийского" с ремнем для бейджа с матерной надписью.