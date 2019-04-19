Зеленський зробив гучну заяву про олігархів: думка українців

Дебати кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" завершились. Під час головної передвиборчої баталії Володимир Зеленський заявив, що олігархи і колишні "регіонали" не будуть мати доступ до державної влади і державних ресурсів України.

Також Зеленський сказав, що Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону.

Зеленський на дебатах зробив заяву про олігархів - реакція мережі (скрін відео)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібне висловлювання кандидата в президенти України. Вони залишили безліч коментарів.

Так Зеленський просто розірвав Порошенка як тузік тряпку в хлам. Порошенко на питання взагалі не відповідав, а розповідав постійно марення, як папуга. На всі запитання одна відповідь, і то маячня.

"Зеленський жалюгідний. Українською мовою погано володіє, не вселяє довіри, з олігархами він не розбереться, духу не вистачить. Командувати армією - не здатний";

"Так у нього в команді всі колишні регіонали! Бреше, як дихає!"

"А чиї вказівки він виконує? Не олігархів? Смішно і сумно..."

"Який молодець Зеленський, чітко відповідає на питання і чітко їх ставить".

Зеленський на дебатах зробив заяву про олігархів - реакція мережі (скрін: facebook.com)

"Невже люди поведуться на Зеленського, де в команді люди Януковича? Конкретно нічого не сказав, як він збирається швидко закінчити війну?"

"Обіцяного три роки чекають, як аналізи здав і все інше, а військкомат повинен за ним по гастролях бігати, ні на одне питання змістовної відповіді на папірці не залишили!"

"Зеленський - молодець, тримався молодцем, не нервував, а Порошенко брав на горло";

"Команда Зеленського - це 90% фахівці з команди Азарова. Тобто ми вже бачимо регіоналів!"

"А сам президент спочатку виходець з якої партії?"

"От бреше на очах у десятків тисяч людей! Вже оточив себе з усіх сторін регіоналами - всі про це знають! І нахабно таке заявляти!"

Раніше ми писали, що українці відреагували на дебати на НСК "Олімпійський", назвавши битву між кандидатами в президенти подією року.

Також в мережі відгукнулися на закінчення дебатів, які завершилися тим, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна перед стадіоном, а Петро Порошенко поцілував державний прапор.

До речі, Євген Кошовий вийшов на сцену "Олімпійського" з ременем для бейджа з матюкливим написом.