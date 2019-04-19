Зеленский и Порошенко на коленях: сеть бурно отреагировала на окончание дебатов

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах - реакция сети (коллаж: РБК-Украина)

Дебаты 2019 завершились неожиданным жестом со стороны кандидатов в президенты

В конце дебатов между кандидатами в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени. Пользователи сети бурно отреагировали на такое неожиданное окончание самого ожидаемого события этой недели.

Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко, призвал его встать на колени.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.

После своих слов Зеленский встал на колени перед "Олимпийским". Порошенко также встал на колени, повернувшись лицом к зрителям и поцеловал флаг Украины.

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах - реакция сети (скрин видео)

Новость моментально облетела соцсети. Пользователи оставляют множество комментариев.

"Спиной к народу! Дьявол кроется в деталях!"

"Не увидел от Порошенко ни одного внятного ответа, все вокруг и около. Зеленский, как по мне, более внятно отвечал на поставленные вопросы";

"Порошенко в своем репертуаре, ни одного ответа по делу, все вокруг да около, опять одно вранье и грязь";

"Порошенко показал свое отношение к народу";

"Порошенко стал на колени перед матерью погибшего воина, а не перед концертной публикой";

"Это было мощно! А у Зеленского нет уважения к гимну Украины (корчил гримасы)";

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах - реакция сети (скрин: facebook.com)

"Действительно правильное и истинное фото! Зеленский на коленях перед всеми, а Порошенко спиной ко всем и только перед одной женщиной";

"Порошенко стал на колени перед флагом Украины, а Зеленский для публики. Потому что это уважение к матерям, чьи дети погибли за нашу страну. За ее интересы";

"Я, гражданин Украины, свободный человек, так и не услышал ничего конкретного от Зеленського и не собираюсь выбирать кота в мешке";

"Ни одного ответа от Порошенко так и не услышали";

"Спиной к людям на колени стал целовать флаг. Хотя на один ответ на вопрос от Зеленского и он самый главный, не ответил. Вам не стыдно? - Нет (Порошенко не стыдно)";

"Какой ужас! Цирк шапито устроили в стране и радостно выбирают афериста и популиста. Прощай, Украина".

К слову, кандидат Владимир Зеленский во время вступительной речи рассказал, что голосовал за своего нынешнего оппонента Петра Порошенко.

Напомним, официальные дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.