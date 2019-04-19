Событие года: бурная реакция сети на дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" завершились

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были очень напряженными. Каждый из кандидатов ставил оппоненту неудобные вопросы, обращался к украинцам с пламенными речами и даже становился на колени перед всем народом Украины. Сеть отреагировала на событие и назвала дебаты на НСК "Олимпийский" событием года. Видеотрансляцию дебатов Зеленского и Порошенко можно посмотреть на РБК-Украина.

Зеленский в ходе своего выступления заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, "но ошибся".

"Я не политик, я простой человек, пришедший сломать систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - сказал он, обращаясь к Порошенко.

Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать. Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.

"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, но Путин об этом мечтает и если он не знает, как это сделать, мы должны убирать риски. У нас есть только красивая обертка... Вы не кот в мешке, вы мешок, а в вашем мешке олигархи и все, что угрожает моей стране", - заявил Порошенко.

Свои заявления из вступительной речи оппоненты пронесли через все дебаты и от них отталкивались в вопросах, а также в завершающих словах.

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (коллаж РБК-Украина)

После завершения дебатов в социальных сетях произошел настоящий всплеск и столкновение мнений. Украинцы не перестают комментировать прошедшие дебаты Зеленского и Порошенко:

Зе порвал Пороха, была против Зе теперь - за.

Я гражданин Украины, свободный человек и не собираюсь выбирать кота в мешке, и мне плевать на 19 число, он должен был быть на экранах телевидения ежедневно и доказывать всем нам что он лучший (...) Украинцы не дают себя обмануть сценическими мошенниками. Граждане Украины объединяйтесь за судьбу государства.

Фу! Порох отстой! Съехал, и не дал ответ ни на один на вопрос Владимира. Позор!

Смотришь и думаешь что это!? Очередное шоуЗе, на котором еще раз доказал, что 0, ни сказать ни вопрос задать, прикрываться людьми, видно роль Голобородько из головы не выходит! Позор!!!

Порошенко надрывается, а Зеленский спокоен и уверен в себе! Вова вперед!

Володя молодец, отвечает конкретно на вопросы, четко и уверенно. А Порох не на один вопрос не ответил конкретно, все ни о чем, он только орет и панически ухмыляется, обзывает Володю и неоднократно. А Вовчик умница, не разу его не обозвал, он выше этого лжеца и наглеца.

Даже гимн Украины не дали спеть!!!!! Позор!!!! Зе Украина до одного места, понты на понтах!!!!! Порошенко достойный, выдержанный, мудрый, профессиональный человек, личность!!!

Народ! ЭТО БЫЛО КРУТО! Это было искренне! Это было просто красиво… как ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕЛ ДЕБАТЫ! Молодец! ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ НАРОДА УКРАИНЫ!

Что вы несете, то у Зе руки начали трястись, как он президента действующего увидел, в глаза ему не может смотреть даже с листочком дальше ходит и ни нормального ответа, еще и на том своем противном суржике разговаривает, противно слушать!

Смотрю дебаты. Зеленский задает вопросы, которые написали люди. А президент отвечает, что все вранье. Оказывается народ Украины все врет?

Да вы и дня со своим Зеленским не протяните. Пламенные речи всем голову вскружили. Сами знаете с чем Петро пришел в страну. У нас реально повысилась зарплата, у нас появились реальные шансы работать с европейскими партнерами.

Он стал на колени перед матерью, потерявшей сына на войне, а клоун перед своими сторонниками. И стыдно за него: четыре раза скрывался от армии, а теперь становиться на колени! И, что-то он часто становится. Уже вошло в привычку!

Событие года. Это было грандиозно и очень эмоционально. Это искренне и ответственно. Нет слов!!!!

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.

Официальные дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.

Также РБК-Украина писало, что из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции киевского метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции будут работать только на пересадку пассажиров