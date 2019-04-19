Событие года: бурная реакция сети на дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (коллаж РБК-Украина)
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" завершились
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были очень напряженными. Каждый из кандидатов ставил оппоненту неудобные вопросы, обращался к украинцам с пламенными речами и даже становился на колени перед всем народом Украины. Сеть отреагировала на событие и назвала дебаты на НСК "Олимпийский" событием года. Видеотрансляцию дебатов Зеленского и Порошенко можно посмотреть на РБК-Украина.
Зеленский в ходе своего выступления заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, "но ошибся".
"Я не политик, я простой человек, пришедший сломать систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - сказал он, обращаясь к Порошенко.
Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать. Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.
"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, но Путин об этом мечтает и если он не знает, как это сделать, мы должны убирать риски. У нас есть только красивая обертка... Вы не кот в мешке, вы мешок, а в вашем мешке олигархи и все, что угрожает моей стране", - заявил Порошенко.
Свои заявления из вступительной речи оппоненты пронесли через все дебаты и от них отталкивались в вопросах, а также в завершающих словах.
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (коллаж РБК-Украина)
После завершения дебатов в социальных сетях произошел настоящий всплеск и столкновение мнений. Украинцы не перестают комментировать прошедшие дебаты Зеленского и Порошенко:
- Зе порвал Пороха, была против Зе теперь - за.
- Я гражданин Украины, свободный человек и не собираюсь выбирать кота в мешке, и мне плевать на 19 число, он должен был быть на экранах телевидения ежедневно и доказывать всем нам что он лучший (...) Украинцы не дают себя обмануть сценическими мошенниками. Граждане Украины объединяйтесь за судьбу государства.
- Фу! Порох отстой! Съехал, и не дал ответ ни на один на вопрос Владимира. Позор!
- Смотришь и думаешь что это!? Очередное шоуЗе, на котором еще раз доказал, что 0, ни сказать ни вопрос задать, прикрываться людьми, видно роль Голобородько из головы не выходит! Позор!!!
- Порошенко надрывается, а Зеленский спокоен и уверен в себе! Вова вперед!
- Володя молодец, отвечает конкретно на вопросы, четко и уверенно. А Порох не на один вопрос не ответил конкретно, все ни о чем, он только орет и панически ухмыляется, обзывает Володю и неоднократно. А Вовчик умница, не разу его не обозвал, он выше этого лжеца и наглеца.
- Даже гимн Украины не дали спеть!!!!! Позор!!!! Зе Украина до одного места, понты на понтах!!!!! Порошенко достойный, выдержанный, мудрый, профессиональный человек, личность!!!
- Народ! ЭТО БЫЛО КРУТО! Это было искренне! Это было просто красиво… как ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕЛ ДЕБАТЫ! Молодец! ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ НАРОДА УКРАИНЫ!
- Что вы несете, то у Зе руки начали трястись, как он президента действующего увидел, в глаза ему не может смотреть даже с листочком дальше ходит и ни нормального ответа, еще и на том своем противном суржике разговаривает, противно слушать!
- Смотрю дебаты. Зеленский задает вопросы, которые написали люди. А президент отвечает, что все вранье. Оказывается народ Украины все врет?
- Да вы и дня со своим Зеленским не протяните. Пламенные речи всем голову вскружили. Сами знаете с чем Петро пришел в страну. У нас реально повысилась зарплата, у нас появились реальные шансы работать с европейскими партнерами.
- Он стал на колени перед матерью, потерявшей сына на войне, а клоун перед своими сторонниками. И стыдно за него: четыре раза скрывался от армии, а теперь становиться на колени! И, что-то он часто становится. Уже вошло в привычку!
- Событие года. Это было грандиозно и очень эмоционально. Это искренне и ответственно. Нет слов!!!!
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.
Официальные дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.
Также РБК-Украина писало, что из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции киевского метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции будут работать только на пересадку пассажиров