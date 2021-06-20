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Зеленский в День отца показал детские фотографии с папой

Автор: Роман Мирончук

Владимир Зеленский в День отца, 20 июня, показал старые фотографии со своим папой. Кроме того, президент Украины поздравил отцы с этим замечательным праздником.

Детские фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский с отцом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский поблагодарил своего отца за воспитание, знания, принципы и характер. Он отметил, что он очень благодарен ему за все, и он счастлив, что является сыном такого отца.

"Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда - посоветовать, а когда - покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны. И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", - написал Зеленский.

Напомним, что в Украине День отца празднуется он в третье воскресенье июня. При этом праздник начал отмечаться с 2019 года, хотя в мире его начали праздновать более 100 лет тому назад.

Редакция Styler подготовила в честь этого дня милые поздравительные открытки, стихи и теплые пожелания в прозе и в СМСках. С их помощью вы можете душевно поздравить своих отцов, если этого еще не сделали.

Мы также писали о том, Зеленский угостил американцев салом на "крохотной советской кухне" своих родителей.

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Владимир ЗеленскийДень отца