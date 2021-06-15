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Зеленский угостил американцев салом на "крохотной советской кухне" своих родителей (фото)

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Кривой Рог, Вторник 15 июня 2021 15:45
Зеленский угостил американцев салом на "крохотной советской кухне" своих родителей (фото) Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS News. Интересно, что беседу с журналисткой Холли Уильямс он вел за завтраком в квартире своих родителей в Кривом Роге.

Соответствующее фото появилось на сайте авторитетного телеканала, где также вышел большой материал о президенте.

Зеленский угостил американцев салом на &quot;крохотной советской кухне&quot; своих родителей (фото)

Фото: Зеленский давал интервью CBS News в доме своих родителей (cbsnews.com)

"За завтраком Зеленский, единственный ребенок в семье, сказал нам, что его родители всегда беспокоились за него с момента его избрания на высшую должность в Украине", - говорится в материале.

Во время беседы журналистка также спросила родителей Владимира Александровича, довольны ли они, что их сын предпочел политику актерской карьере юмориста.

"Наверное, мне больше по душе комедия", - с улыбкой ответил отец президента.

Добавим, что на фото можно увидеть, чем угощали журналистов родители Зеленского. Так, на столе были сало на ржаном хлебе, сашими из лосося, огурцы, помидоры, колбасная нарезка, домашнее печенье и бренди. Этим всем гости лакомились, как пишет журналистка, "на крохотной советской кухне".

Напомним, журналисты показали, как выглядит дом в центре Киева, где живет Владимир Зеленский со своей семьей. Дом находится на улице Грушевского, 9а. При этом квартирами в данном доме также владеют бизнес-партнеры бывшего лидера Студии "Квартал 95". Соседи иногда приходят друг к другу в гости.

Мы также писали о том, что в сети появились новые фото двора, где вырос Зеленский. Детство президента прошло в Кривом Роге в районе Соцгород, в котором местные жители называют многоквартирные панельные дома "муравейниками".

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