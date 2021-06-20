Зеленський в День батька показав дитячі фотографії з татом

Володимир Зеленський з батьком (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський подякував свому батьку за виховання, знання, принципи і характер. Він зазначив, що він дуже вдячний йому за все, і він щасливий, що є сином такого батька.

"Спасибі за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли - порадити, а коли - покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні. І спасибі за те, що знаєш: головні й щирі мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, один, відверто, в очі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей", - написав Зеленський.