Зеленский в черных очках пришел на "Лигу смеха": появились фото

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвали ажиотаж на одном из одесских пляжей. Фотографии и видео с Гарантом публикуют в социальных сетях.

Одно из видео опубликовано в телеграм-канале Klymenko Time. Сообщается, что Зеленский намерен посетить концерт "Лиги смеха" на Морвокзале. До избрания президентом он несколько лет был ведущим этого шоу.

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (t.me/Klymenko Time)

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com/fan_sluganaroda)

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com/tumko_julia)

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com)

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (фото: Николай Мазур и Александр Гиманов)

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Одессу 25 июля, однако на видео она идет рядом с президентом и ребенком. Сам концерт должен начаться в 21:30.

О приезде Зеленского в Одессу стало известно еще до приезда его супруги, когда в городе резко взялись за организацию мер безопасности. Ради супруги Президента закрыли половину пляжа, а также водолазы проверяли морское дно на наличие взрывоопасных материалов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский и Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны ОРДЛО.