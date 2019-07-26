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Зеленський в чорних окулярах прийшов на "Лігу сміху": з'явилися фото

STYLERПерсони    26.07.2019 - 21:06
Зеленський в чорних окулярах прийшов на "Лігу сміху": з'явилися фото
Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (фото: Думська/Микола Мазур и Олександр Гіманов)

До обрання президентом Володимир Зеленський був кілька років був ведучим шоу "Ліга сміху"

Президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, в п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликали ажіотаж на одному з одеських пляжів. Фотографії та відео з Гарантом публікують в соціальних мережах.

Одне з відео опубліковано в телеграм-каналі Klymenko Time. Повідомляється, що Зеленський має намір відвідати концерт "Ліги сміху" на Морвокзалі. До обрання президентом він кілька років був ведучим цього шоу.

Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (t.me/Klymenko Time)

Зеленський в чорних окулярах прийшов на &quot;Лігу сміху&quot;: з'явилися фото

Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (instagram.com/fan_sluganaroda)

Зеленський в чорних окулярах прийшов на &quot;Лігу сміху&quot;: з'явилися фото

Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (instagram.com/tumko_julia)

Зеленський в чорних окулярах прийшов на &quot;Лігу сміху&quot;: з'явилися фото

Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (instagram.com)

 
 

Зеленський на Лізі сміху в Одесі - фото та відео (фото: Микола Мазур и Олександр Гіманов)

Перша леді України Олена Зеленська прибула в Одесу 25 липня, однак на відео вона йде поруч з президентом і дитиною. Сам концерт має розпочатися о 21:30.

Про приїзд Зеленського в Одесу стало відомо ще до приїзду його дружини, коли в місті різко взялися за організацію заходів безпеки. Заради дружини Президента закрили половину пляжу, а також водолази перевіряли морське дно на наявність вибухонебезпечних матеріалів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський і Волкер наполягає на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО.

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