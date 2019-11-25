Просто и стильно: Елена Зеленская в необычном кэжуал-образе посетила открытие выставки против гендерного насилия

Елена Зеленская (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Первая леди посетила открытие выставки "16 дней против гендерного насилия"

Елена Зеленская, известная своей активной позицией, продолжает посещать различные мероприятия. В этот раз первая леди отправилась на открытие выставки, посвященной глобальной акции "16 дней против гендерного насилия". Ивент, организованный при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, состоялся сегодня, 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием против женщин.

Елена Зеленская на выставке (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

В нем приняли участие Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, известная телеведущая и филантроп Маша Ефросинина, народные депутаты и другие.

Елена Зеленская в новом образе (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Елена, участие которой в ивенте заранее не оглашалось, стала его почетной гостьей. Для выхода в свет икона стиля выбрала необычный кэжуал-образ. Черные узкие брюки и свитер с высоким горлом, сверху на который надела длинный пиджак песочного оттенка в мелкую черную клетку. Дополнили образ черные туфли на низком ходу, из аксессуаров Елена предпочла мелкие серьги, а также символическую ленточку.

Елена выбрала уютный образ (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Волосы первой леди были заплетены в колосок с выпущенными у висков прядями, а макияж сделан легкий – с тонкими стрелками и натурального оттенка губами. Выглядела первая леди просто и стильно.

Выставка "16 дней против гендерного насилия" организована при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Вместе с другими участниками она изучила экспонаты выставки, которые представляли собой краткие истории жертв насилия, пообщалась с организаторами и прессой.