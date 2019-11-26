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Невероятная: Елена Зеленская восхитила новым элегантным нарядом в светлых тонах

Lite » Мода 26.11.2019 - 15:51
Невероятная: Елена Зеленская восхитила новым элегантным нарядом в светлых тонах
Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди отправилась в Эстонию

Елена Зеленская, которая вчера посетила открытие выставки против гендерного насилия, сегодня отправилась с визитом в Эстонию. Здесь первая леди, которая всегда сопровождает мужа во время важных визитов, намерена также провести ряд встреч.

Невероятная: Елена Зеленская восхитила новым элегантным нарядом в светлых тонахЕлена выбрала наряд в светлых тонах (фото: .instagram.com/olenazelenska_official)

«Сегодня с официальным визитом в Эстонии. Кроме запланированных протокольных мероприятий, намерена посетить роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы и ознакомиться с особенностями ухода за роженицами и новорожденными. Уверена, получу интересный опыт, который сможет стать полезным в украинских реалиях. Также встречусь с учителями и учениками Украинской воскресной школы «Надежда» и пообщаюсь с украинской общиной Эстонии», – сообщила в своем Instagram Елена.

Невероятная: Елена Зеленская восхитила новым элегантным нарядом в светлых тонахВыглядела первая леди стильно и элегантно (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В этот раз супруга президента Украины, привыкшая удивлять своими стильными нарядами от украинских дизайнеров, подобрала образ поистине запоминающийся. На трапе самолета Елена появилась в элегантном костюме: широкие белые брюки со стрелками, горчичного цвета блуза с бантом на шее, длинными манжетами и рукавами-фонариками, а также длинное пальто молочного оттенка. Завершали образ черные ботинки, из аксессуаров на Елене были только небольшого размера золотые серьги. Волосы первой леди заплели в одну из причесок, ставшей уже ее фирменной – свободный колосок. А макияж выполнили с сияющей кожей и легкими smoky.

Невероятная: Елена Зеленская восхитила новым элегантным нарядом в светлых тонахЕлена намерена провести массу встреч в Эстонии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Выглядела Зеленская свежо и стильно, за то что получила массу комплиментов от подписчиков в своем микроблоге. «Невероятная», «горжусь нашей первой леди», «вы такие красивые», – пишут они.

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