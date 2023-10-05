Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді

Як Олена Зеленська подякувала Кейт Міддлтон за допомогу українцям

Оскільки Кейт Міддлтон активно допомагає українським переселенцям у Великій Британії, пані Зеленська вирішила подякувати принцесі за дуже важливі і цінні вчинки.

Зеленська зробила репост публікації Кейт Міддлтон зі вчорашнього візиту до хабу, де українські діти отримують допомогу від Британії та додала наступне:

"Ваша увага й підтримка багато значать для всієї України. Дякуємо Кейт Міддлтон та народу Великої Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям. Це неоціненне відчуття, що ми справді всі разом, що б не було", - написала пані Зеленська.

Подяка Олени Зеленської для Кейт Міддлтон (фото: скріншот історіїї першої леді в Instahgram)

Така подяка звучить дуже щиро, особливо, коли перша леді України висловлює її публічно, але не заради того, щоб не втратити певні зв’язки, тому що, робота Кейт Міддлтон і всього хабу дійсно цінна та необхідна для кожного українця, який знаходиться у Великій Британії через російську агресію та небезпеку для власного життя.

Допомога принцеси уельської

Варто нагадати, що вчора принцеса уельська навідала діточок у благодійному хабі для українців "Всі разом". Там, Кейт гралась з дітьми, малювала з ними картину, слухала їхні розповіді, а також взяла участь у складанні гуманітарної допомоги для українців. Детальніше про це, ми писали у матеріалі: Кейт Міддлтон з жовто-блакитними стрічками на серці завітала до українських дітей.

Стосунки Зеленської та Міддлтон зі сторони виглядають дуже теплими і щирими. І цьому не варто дивуватися, оскільки вони обидві мають щире серце та великі можливості для того, щоб бути корисними одна одній на світовому рівні.

Кейт Міддлтон на зустрічі з українськими дітьми у Британії (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)