Зеленська сказала, чи піде її чоловік на другий термін

Перша леді України дала відповідь на всіх хвилююче питання самостійно. Чи піде Зеленський на другий термін президентства. Але відповідь виявилась неоднозначною.

Перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

Оскільки Зеленська була є і залишається найближчою людиною для Володимира, вона точно знає всі його плани і наміри. Саме тому в ефірі CBS дружина президента розповіла, чи є в його планах другий термін президентства.

Спочатку перша леді зайшла здалеку і пригадала свою реакцію на перший термін чоловіка.

"Знаєте, це було дуже складне питання для мене. Навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала. Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він вирішить, що це потрібно, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше", - сказала Олена.

Спираючись на слова Зеленської в ефірі, вона вважає, що певним фактором у рішенні президента може стати поточна ситуація в країні та здатність організувати вільні та чесні вибори.

А це, може бути справді складно, адже у нинішній ситуації в країні можна очікувати будь-якого розвитку подій. Проте Олена зауважила ще кілька важливих моментів

"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв", - зауважила дружина Володимира Зеленського.

Олена Зеленська відповіла, чи піде її чоловік на другий термін (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Та здається, казати щось про вибори зарано, адже термін Володимира ще не добігає кінця, а також чи доречно проводити вибори під час війни - залишається великим питанням. Як для самого лідера країни, так і для політичних експертів, оскільки ситуація змінюється щодня.