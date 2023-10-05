Кейт Міддлтон з жовто-блакитними стрічками на серці завітала до українських дітей в Британії

Вчора Кейт завітала до українських дітей, які перебувають у хабі в Великій Британії. Таким чином принцеса уельська підтримує діточок, що опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Daily Mail та Instagram принцеси уельської.

Кейт Міддлтон підтримує українських дітей у Великій Британії

Кейт завжди була не байдужа до проблем суспільства. Це можна помітити крізь її проекти та різні зустрічі, що стосуються добробуту населення. І, як виявилось, Міддлтон дбає не лише про свій народ, а й про українців.

Цього разу принцеса уельська спеціально поїхала до міста Бракнелл, заради того, щоб відвідати громадський центр "Всі разом". Цей хаб підтримує біженців з України, які були змушені покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення Росії.

Принцеса уєльська навідала українських дітей в Британії (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Хаб "Всі разом" неперевершено робить свою роботу, щоб допомогти українцям освоїтися у Великій Британії за допомогою пожертвувань, психічної підтримки здоров’я та навіть уроків декоративно-прикладного мистецтва для дітей", - принцеса уельська написала це у своєму Instagram.

Кейт разом з дітьми гралася та навіть, малювала картину у жовто-синіх кольорах, що означає її справжню зацікавленість у тому, як живуть українські діти, що потребують підтримки.

Принцеса уєльська навідала українських дітей в Британії (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Принцеса уельська багато уваги приділила дітям, вона з ними активно гралась і розмовляла. Принцеса була задоволена процесом, але головною метою все ж таки залишається допомога українцям. Та особливо дітям, адже це нове покоління, яке буде возвеличувати Україну в майбутньому.

Вбрання Кейт для зустрічі в хабі "Всі разом"

Для цього важливого візиту Міддлтон обрала білу сорочку та сірий костюм, який складається з брюк та жилетки. Але головним елементом вбрання Міддлтон стали жовто-блакитні стрічки прямо на серці. Це цінний знак і меседж від принцеси уельської не лише для українців, а й для всього світу.

Кейт Міддлтон показала, як завітала до українських дітей в Британії (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)