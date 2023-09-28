Яке вбрання обрала Кейт Міддлтон для зустрічі в дитячому центрі (фото)
Принцеса Уельська за своїм статусом має з’являтися на публіці лише у вишуканих вбраннях, які згодом розбере вся мережа та прихильники королівської родини.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як була одягнена Кейт Міддлтон під час свого останнього виходу у світ.
При підготовці матеріалу були використані джерела: Daily Mail.
Новий образ Кейт Міддлтон
Принцеса уельська завітала до дитячого центру, де проживають діти з особливими потребами. Не секрет, що принц Вільям та Кейт активно підтримують цих діточок і доволі часто навідуються туди.
Для свого останнього візиту Кейт вирішила обрати доволі стриманий, але дуже елегантний та яскравий образ. Принцеса одягнула класичні чорні джинси, бежеву кофтинку та яскраво-червоний твідовий піджак.
Кейт Міддлтон у новому вбранні (фото: Getty images)
Образ Міддлтон виглядає дуже сучасно і стильно, в цілому, як і завжди. Також Кейт обрала чорні туфлі на низькій ході, які доповнили простоту образу.
Принцеса не забула й про таку деталь, як аксесуари, що роблять кожен образ більш доповненим, особливим та додають шарму. Цього разу вона обрала маленькі сережки, що майже непомітні, на перший погляд.
А ось зачіска Міддлтон також була дуже стриманою, але непростою. Жінка вирішила об’ємно заколоти волосся у пучок та вклала чубчик по різних боках. Така укладка дозволила жінці виглядати просто, стильно та лаконічно.
Цілісний образ Кейт хоч і виглядає просто, проте він змушує привертати до себе увагу і захоплюватися її смаком і почуттям стилю.
Цього у неї не відняти, оскільки вона вже роками зачаровує публіку своїми чудовими вбраннями.
До речі організація, яку навідала принцеса уельська займається підтримкою дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими можливостями.
Принцеса відвідала центр в рамках своєї програми з розвитку раннього дитинства ShapingUs, яку вона розвиває разом зі своїм чоловіком принцом уельським.
Кейт Міддлтон грається з дітьми (фото:Getty images)
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