RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленская тепло обратилась к Кейт Миддлтон: что сказала первая леди

Елена Зеленская обратилась к Кейт Миддлтон (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон с начала полномасштабной войны, которую развернула Россия на территории Украины, помогает украинцам. И, конечно, получает искреннюю благодарность от президента Украины и первой леди Елены Зеленской.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на историю первой леди Украины Зеленской в Instagram, рассказывает, как именно Елена выразила благодарность принцессе уэльской.

Как Елена Зеленская поблагодарила Кейт Миддлтон за помощь украинцам

Поскольку Кейт Миддлтон активно помогает украинским переселенцам в Великобритании, Зеленская решила поблагодарить принцессу за очень важные и ценные поступки.

Зеленская совершила репост публикации Кейт Миддлтон со вчерашнего визита в хаб, где украинские дети получают помощь от Британии и добавила следующее:

"Ваше внимание и поддержка многое значат для всей Украины. Спасибо Кейт Миддлтон и народу Великобритании за все тепло, которое вы дарите нашим людям. Это неоценимое ощущение, что мы действительно все вместе, что бы ни было", - написала Зеленская.

Благодарность Елены Зеленской для Кейт Миддлтон (фото: скриншот истории первой леди в Instahgram)

Такая благодарность звучит очень искренне, особенно когда первая леди Украины выражает ее публично, но не ради того, чтобы не потерять определенные связи, а потому что работа Кейт Миддлтон и всего хаба действительно ценна и необходима для каждого украинца, который находится в ВеликоБритании из-за российской агрессии и опасности для собственной жизни.

Помощь уэльской принцессы

Стоит напомнить, что вчера уэльская принцесса посетила детишек в благотворительном хабе для украинцев "Все вместе". Там Кейт играла с детьми, рисовала с ними картину, слушала их рассказы, а также приняла участие в собирании гуманитарной помощи для украинцев. Детальнее об этом, мы писали в материале: Кейт Миддлтон с желто-голубыми лентами на сердце посетила украинских детей.

Отношения Зеленской и Миддлтон со стороны выглядят очень теплыми и искренними. И этому не стоит удивляться, поскольку у них есть искреннее сердце и большие возможности для того, чтобы быть полезными друг другу на мировом уровне.

Кейт Миддлтон на встрече с украинскими детьми в Британии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Ранее мы писали о том, что Зеленская сказала, уйдет ли ее муж на второй срок.

А также о том, какой наряд выбрала Кейт Миддлтон для встречи в детском центре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт МиддлтонЕлена Зеленская