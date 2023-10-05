Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді
Кейт Міддлтон від початку повномасштабної війни, яку розгорнула Росія на території України допомагає українцям. І, звісно, отримує щиру подяку від президента України та першої леді Олени Зеленської.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на історію першої леді України Зеленської в Instagram, розповідає, як саме Олена висловила подяку принцесі уельській.
Як Олена Зеленська подякувала Кейт Міддлтон за допомогу українцям
Оскільки Кейт Міддлтон активно допомагає українським переселенцям у Великій Британії, пані Зеленська вирішила подякувати принцесі за дуже важливі і цінні вчинки.
Зеленська зробила репост публікації Кейт Міддлтон зі вчорашнього візиту до хабу, де українські діти отримують допомогу від Британії та додала наступне:
"Ваша увага й підтримка багато значать для всієї України. Дякуємо Кейт Міддлтон та народу Великої Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям. Це неоціненне відчуття, що ми справді всі разом, що б не було", - написала пані Зеленська.
Подяка Олени Зеленської для Кейт Міддлтон (фото: скріншот історіїї першої леді в Instahgram)
Така подяка звучить дуже щиро, особливо, коли перша леді України висловлює її публічно, але не заради того, щоб не втратити певні зв’язки, тому що, робота Кейт Міддлтон і всього хабу дійсно цінна та необхідна для кожного українця, який знаходиться у Великій Британії через російську агресію та небезпеку для власного життя.
Допомога принцеси уельської
Варто нагадати, що вчора принцеса уельська навідала діточок у благодійному хабі для українців "Всі разом". Там, Кейт гралась з дітьми, малювала з ними картину, слухала їхні розповіді, а також взяла участь у складанні гуманітарної допомоги для українців. Детальніше про це, ми писали у матеріалі: Кейт Міддлтон з жовто-блакитними стрічками на серці завітала до українських дітей.
Стосунки Зеленської та Міддлтон зі сторони виглядають дуже теплими і щирими. І цьому не варто дивуватися, оскільки вони обидві мають щире серце та великі можливості для того, щоб бути корисними одна одній на світовому рівні.
Кейт Міддлтон на зустрічі з українськими дітьми у Британії (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Раніше ми писали про те, що Зеленська сказала, чи піде її чоловік на другий термін.
А також про те, яке вбрання обрала Кейт Міддлтон для зустрічі в дитячому центрі.