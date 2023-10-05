Зеленская тепло обратилась к Кейт Миддлтон: что сказала первая леди

Кейт Миддлтон с начала полномасштабной войны, которую развернула Россия на территории Украины, помогает украинцам. И, конечно, получает искреннюю благодарность от президента Украины и первой леди Елены Зеленской.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на историю первой леди Украины Зеленской в Instagram, рассказывает, как именно Елена выразила благодарность принцессе уэльской.

Как Елена Зеленская поблагодарила Кейт Миддлтон за помощь украинцам

Поскольку Кейт Миддлтон активно помогает украинским переселенцам в Великобритании, Зеленская решила поблагодарить принцессу за очень важные и ценные поступки.

Зеленская совершила репост публикации Кейт Миддлтон со вчерашнего визита в хаб, где украинские дети получают помощь от Британии и добавила следующее:

"Ваше внимание и поддержка многое значат для всей Украины. Спасибо Кейт Миддлтон и народу Великобритании за все тепло, которое вы дарите нашим людям. Это неоценимое ощущение, что мы действительно все вместе, что бы ни было", - написала Зеленская.

Благодарность Елены Зеленской для Кейт Миддлтон (фото: скриншот истории первой леди в Instahgram)

Такая благодарность звучит очень искренне, особенно когда первая леди Украины выражает ее публично, но не ради того, чтобы не потерять определенные связи, а потому что работа Кейт Миддлтон и всего хаба действительно ценна и необходима для каждого украинца, который находится в ВеликоБритании из-за российской агрессии и опасности для собственной жизни.

Помощь уэльской принцессы

Стоит напомнить, что вчера уэльская принцесса посетила детишек в благотворительном хабе для украинцев "Все вместе". Там Кейт играла с детьми, рисовала с ними картину, слушала их рассказы, а также приняла участие в собирании гуманитарной помощи для украинцев. Детальнее об этом, мы писали в материале: Кейт Миддлтон с желто-голубыми лентами на сердце посетила украинских детей.

Отношения Зеленской и Миддлтон со стороны выглядят очень теплыми и искренними. И этому не стоит удивляться, поскольку у них есть искреннее сердце и большие возможности для того, чтобы быть полезными друг другу на мировом уровне.

Кейт Миддлтон на встрече с украинскими детьми в Британии (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)