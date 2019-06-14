"Зеленое" море в Одессе изменило цвет: потрясающие снимки из космоса

Черное море на побережье Одессы очистилось от "цветущих" морских водорослей, которые придавали воде неприятный зеленый цвет. Геоинформационная система Sentinel Hub зафиксировала очищение воды на побережье.

Так, позеленение Черного моря около побережья из-за большого количества микроскопических водорослей, которое фиксировали еще 7 июня, уже прошло. Вода снова стала чистой и прозрачной.

Подобную картину из космоса можно было наблюдать еще неделю назад.

Черное море показали из космоса (фото от 7 июня, Sentinel Hub)

Судя по космическим снимкам, больше всего море "цвело" в акватории Одесского порта, вдоль побережья по обе стороны мыса Большой Фонтан, напротив пляжей Аркадия, Отрада, Ланжерон. Много водорослей было в районе Лузановки.

Тем не менее по состоянию на 13 июня фотографии Sentinel Hub показывают совсем другую картину. Зелень практически исчезла из акватории Одесского залива, хотя кое-где на пляжах все еще есть присутствие водорослей.

Черное море показали из космоса (фото от 13 июня, Sentinel Hub)

Ранее мы писали о том, что экологи бьют тревогу из-за состояния Азовского моря и призывают не уничтожать акваторию резиновыми покрышками.

К слову, в курортном городе Затока под Одессой были обнаружены несколько животных, зараженных бешенством. Из-за этого в Затоке был объявлен карантин.

Напомним, не так давно под Николаевом село из-за обильных дождей полностью ушло под воду.